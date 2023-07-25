Перш за все, вітаю всіх вболівальників Кривбаса та всю команду. Я перебував вдома і чекав на пропозиції щодо продовження карʼєри. У мене було кілька варіантів із Нідерландів та Казахстану, але мій агент розповів, що звʼязувався з українським колегою з приводу мого трансферу. І якщо я згоден грати в Україні за Кривбас, то немає багато часу на роздуми. Я відповів, що ця пропозиція мене зацікавила і я готовий їхати до України.

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Війна? Перш за все, я хочу, щоб ця війна якомога швидше закінчилась, адже це велика трагедія всього світу. Я бажаю всього найкращого українському народу. Я не боюсь війни, адже клуб і персонал Кривбаса живуть і працюють, незважаючи ні на що, вони захищені. Також я знаю багатьох людей з України, і з ними все в порядку.

Коли зʼявився варіант з Кривбасом, я розмовляв з вашим колишнім гравцем Ріфетом Капічем. Він розповідав тільки найкраще про команду, тренерський штаб і персонал клубу, а також про Кривий Ріг. У середу я лише отримав пропозицію від клубу, а вже у пʼятницю був у розташуванні команди в Ужгороді разом зі своїм батьком, агентом і другом. Тож я налаштований доволі серйозно допомогти моїй новій команді", – цитує Іліча клубна прес-служба.

Нагадаємо, Іліч – вихованець Осієка і Динамо Загреб. Виступав за італійську Пескару, хорватські Осієк, Бієло-Брдо, Дугополє та Драговляц.

Останнім його клубом був Хапоель з Тель-Авіва, за який минулого сезону він провів 10 матчів (2 голи і 1 асист). Викликався у збірні Хорватії різних вікових груп (від U-14 до U-19). Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

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