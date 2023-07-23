Камерунець Іван Дібанго знову буде виступати в українській Прем'єр-лізі.

Криворізький Кривбас знову орендував камерунського захисника Івана Дібанго, контракт якого належить естонській Левадії. Про це пише прес-служба клубу.

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За офіційними даними, клуб УПЛ повернув гравця до своїх лав, але цього разу Кривбас має можливість викупити контракт футболіста після завершення оренди.

Нагадаємо, Дібанго минулого сезону виступав за Кривбас на правах оренди, після чого залишив клуб. Камерунець зіграв за криворіжан у минулому сезоні УПЛ 23 матчі, віддавши одну результативну передачу.

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