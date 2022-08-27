"Потрібно жити далі та не ворушити минуле! Так, на жаль, цього разу у нас об‘єктивно не вийшло. Бенфіка була сильнішою, але ми хотіли здійснити подвиг.

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Зрозуміло, що двомісячні збори без вихідних, постійні переїзди та життя без сімей внесли свої корективи. Збірники взагалі пів року не були вдома. Важко навіть уявити, наскільки цінним було б свято перемоги киян у кваліфікації для нашого народу. Для народу, який героїчно бореться з російськими... вибачте, слова не можу підібрати, щоб описати цих негідників, цих нелюдів, які вбивають наших жінок та дітей.

Перемога Динамо над Бенфікою могла б сприйнятись так само, як перемога Усика над Джошуа! Браво! Він є прикладом для всіх нас, на який ми повинні рівнятися. Я постійно кажу хлопцям – ви спортивне обличчя країни та повинні боротися заради свого народу. Повірте мені, вони це чудово розуміють! Але деяким, можливо, варто було б таки переглянути своє ставлення до футболу. Наші перемоги попереду! І не лише футбольні", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після розгромного вильоту від Бенфіки (0:5 за сумою двох матчів) Динамо опинилось у Лізі Європи. Його суперниками у групі будуть французький Ренн, турецький Фенербахче та кіпрський АЕК Ларнака.

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