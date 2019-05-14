Барселона готова запропонувати Атлетіко Коутінью заради трансферу Грізманна

Барселона серйозно налаштована забрати Антуана Грізманна будь-якою ціною.

Барселона і Атлетіко готують угоду з обміну гравцями, повідомляє Don Balon.

Дибала та Ікарді можуть замінити Грізманна в Атлетіко, – AS

За інформацією видання, каталонці мають намір придбати форварда Антуана Грізманна, запропонувавши за нього півзахисника Філіппе Коутінью. Бразилець не виправдовує надій "блаугранас", тому клуб розглядає можливості його вигідного продажу. Сам хавбек вже нібито дав згоду на трансфер в Атлетіко.

Раніше повідомлялося, що чемпіон Іспанії хоче отримати за Коутінью близько 105 млн євро.

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