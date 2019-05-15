"Я хочу попробовать что-то другое", – Гризманн объяснил, почему покидает Атлетико

Форвард Атлетико Гризманн рассказал о причинах, которые заставляют его попрощаться с командой.

"Пообщавшись с Диего Симеоне, Мигелем Анхелем Хилем и людьми в руководстве, я бы хотел сообщить болельщикам, которые меня очень любят, что решил уйти, попробовать что-то другое, новый вызов.

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Мне было непросто принять, но это было необходимо. Это были выдающиеся пять лет, я выиграл свои первые большие трофеи на клубном уровне.

Это был важный период. Вы навсегда в моем сердце, поэтому я хотел, чтобы вы узнали об этом после клуба и тренера.

Я получил огромное удовольствие, отдавал всего себя на поле, хотел дарить радость людям, которые приходят на Ванда Метрополитано и на наши гостевые матчи, и для вас у меня остались только слова благодарности", – заявил Гризманн в своем видеообращении.

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