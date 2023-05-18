"Ми не відчуваємо себе фаворитами, але це не через забобонність. Уже понад 20 років я кажу одне й те саме: якщо ти досяг півфіналу, твої шанси на перемогу в турнірі становлять 25%. Я хочу перетворити забобон на прагматику, вийти у фінал, щоб мої шанси на перемогу в Лізі Європи зросли до 50%.

Дибала не зможе зіграти проти Байєра весь матч – Моурінью встановив для нього ліміт часу

Я не знаю, яким вийде цей матч, передбачити його розвиток дуже складно. Ми хочемо вийти у фінал, і не має значення, як ми це зробимо – в основний час, у додатковий або в серії пенальті. Рахунок 1:0 – дуже слизький, усе висить на волосинці. Навіть якщо ми заб'ємо, нам доведеться добряче попітніти. Байєру пощастило – він грає матч-відповідь удома.

Я вже грав у фіналах Ліги Європи. Тому зараз я хотів би досягти з Ромою фіналу заради її гравців і фантастичних уболівальників. Вони на це заслуговують.

Дибала, Ель-Шаараві та Смоллінг будуть доступні завтра. Я не зможу розраховувати тільки на Карсдорпа, Льоренте і Дарбо", – цитує Voce Giallorossa Моурінью.

Матч-відповідь між Байєром і Ромою відбудеться в четвер, 18 травня. У першій зустрічі в Римі команда Моурінью здобула перемогу з рахунком 1:0.

Наполі сенсаційно програв, Рома потіснила Аталанту з зони єврокубків, хоч не виграє 5 матчів поспіль