"Мы не чувствуем себя фаворитами, но это не из-за суеверности. Уже более 20 лет я говорю одно и то же: если ты достиг полуфинала, твои шансы на победу в турнире составляют 25%. Я хочу превратить суеверие в прагматику, выйти в финал, чтобы мои шансы на победу в Лиге Европы выросли до 50%.

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Я не знаю, каким получится этот матч, предугадать его развитие очень сложно. Мы хотим выйти в финал, и не имеет значение, как мы это сделаем – в основное время, в дополнительное или по пенальти. Счёт 1:0 – очень скользкий, всё висит на волоске. Даже если мы забьём, нам придётся хорошенько попотеть. Байеру повезло – он играет ответный матч дома.

Я уже играл в финалах Лиги Европы. Поэтому сейчас я хотел бы достичь с Ромой финала ради её игроков и фантастических болельщиков. Они этого заслуживают.

Дибала, Эль-Шаарави и Смоллинг будут доступны завтра. Я не смогу рассчитывать только на Карсдорпа, Льоренте и Дарбо", – цитирует Voce Giallorossa Моуринью.

Ответный матч между Байером и Ромой состоится в четверг, 18 мая. В первой встрече в Риме команда Моуринью добыла победу со счётом 1:0.

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