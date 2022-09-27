Збірні України та Шотландії у матчі за вихід в дивізіон А Ліги націй голів не забили (0:0), хоча моментів у підопічних Олександра Петракова було вдосталь. Звіт читайте на "Футбол 24".

Збірна України підходила до формально домашнього матчу проти Шотландії з відставанням у два очки від "тартанової армії". Скотти лідирували в нашій групі, тож задля прориву елітний дивізіон Ліги націй необхідно було перемагати – однак зустріч у Глазго завершилась нашим розгромом! Після того побиття вболівальники вимагали від Олександра Петракова свіжих тактичних рішень, а від футболістів – максимальної концентрації.

Тренерський штаб дійсно підготував дещо оригінальне. Команда вийшла у схемі 4-2-3-1 з парою Ігнатенко-Степаненко в опорній зоні, Тимчиком в якості правого фулбека й Довбиком на вістрі атаки. Циганков залишився в запасі, а Ярмоленко вийшов у основі. По ходу матчу стало очевидно, що Ігнатенко виступав у ролі страхуючого гравця при ривках крайніх захисників у атаку. Маліновський при розіграшах часто опускався вниз і запускав передачі на хід Миколенку, Мудрику й Тимчику.

Шотландці не могли розраховувати на домомогу Мактоміная, Тірні й Маккени, а Дайкс (він забивав нам двічі) залишився у запасі. Біллі Гілмор в основі теж не вийшов, зато встиг відновитись Хікі. В цілому, "тартанова армія" підійшла до зустрічі з купою важких кадрових втрат і дуже втомленою поєдинком з Ірландією. Саме тому українців і вважали фаворитами.

Наші футболісти дійсно виглядали швидшими й краще організованими. Саме вони вели гру, однак перший момет створили шотландці – причому вже на 2-й хвилині. Обрізка в центрі поля завершилась контратакою із вриванням Макгінна в штрафний та скидкою п'яткою під удар Адамсу. Че пробив метрів з 20-ти, але Лунін врятував Україну!

Крім цього епізоду, в актив шотландців можна внести подачу з кутового на 33-й хвилині, після якої Джек прийняв відскок і з близької відстані бахнув над дев'яткою. Трохи раніше "тартанова армія" претендувала на пенальті ніби-то за гру Маліновського рукою, однак VAR показав, що м'яч влучив у корпус. От і вся гострота суперника. Команда Стіва Кларка виглядала доволі мляво, хоча гра в пас все одно була хорошою.

Україна створила набагато кращі моменти. Якби реалізація була на рівні, то можна було б і розгром влаштувати. Так, вже на 9-й хвилині Мудрик прийняв пронинку передачу від Довбика і з лівого краю штрафного прострілив вздовж лінії воротарського – втім, Ярмоленко примудрився запустити м'яч у небо! На 23-й хвилині Андрій міг реабілітуватись за фіаско передачею під вихід Довбику віч-на-віч, однак Артем пригальмував і пробив у голкіпера.

Свій момент мав і Степаненко, який замикав навіс з кутового ударом головою повз дальню стійку. На 40-й же хвилині Миколенко втік від Хікі й прострілив у карний майданчик, а Маліновський замкнув у дотик з близької дистанції. На жаль, Руслан у ворота не влучив. Був і ряд менш цікавих епізодів з пострілами по воротах. Відчувалося, що збірна України здатна додати по перерви й таки забити гол. Гра явно давалася.

Другий тайм розпочався без замін. Шотландії це не пішло на користь – по перерві вони не практично не загострювали, а з кожною хвилиною команда виглядала все повільніше й важче. Україна ж неслась уперед, але марнувала все, що створювала. Зокрема, вже на 50-й хвилині Мудрик змістився з флангу в центр і потужно бахнув у дальній кут метрів з 14-ти. Гордон парирував.

На 51-й хвилині свою гармату розрядив Ігнатенко (Гордон впорався і тут), а на 63-й Забарний прийняв подачу Маліновського з кутового й пробив ногою у ближній. Вийшло трохи вище воріт! До і після цих моментів Довбик отримував передачі за спину й 3-4 рази тікав на рандеву з Гордоном, однак кожен з епізодів зупиняв прапорець лайнсмена. Зрештою, Олександр Петраков не витримав, замінивши Довбика й Мудрика. На 75-й хвилині на полі з'явились Яремчук і Циганков.

Україна продовжила чинити тиск. Зокрема, на 77-й хвилині Ярмоленко гарно відкрився під передачу на хід правим флангом, виконавши простріл. Його винесли. На 79-й же Степаненко змусив увесь стадіон схопитись за голову – Хікі вибив подачу Ярмоленка на ногу Степаненку, а Тарас потужним ударом з лету метрів з 15-ти бахнув у правий нижній кут. М'яч пройшов у сантиметрах від каркасу.

Також "синьо-жовті" провели кілька цікавих комбінацій без завершення, однак десь в районі 85-ї хвилини стала помітною втома нашої збірної. Шотландці ж дещо ожили після потрійної заміни в середині другого тайму – в атаці це їм не допомагало, але вистачало сил для руйнування гри України. Зросла кількість браку, зменшилась кількість відкривань. Темп гри почав падати.

Олександр Петраков на 87-й хвилині зняв Ярмоленка й Маліновського, випустивши Піхальонка й Зубкова. Цей хід міг спрацювати внаслідок вривання Циганкова у штрафний, падіння та двох ударів Піхальонка з лінії карного майданчика. Постріли накрили, пенальті не дали, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Україна відстала від Шотландії на 2 очки й не змогла кваліфікуватись у Лігу А.