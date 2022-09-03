Матч між Севільєю та Барселоною на Рамон Санчес Пісхуан став центральним у 4-му турі Ла Ліги. Зустріч мала дуже важливе значення для андалусійців, адже вони набрали всього 1 очко в стартових трьох поєдинках – хоча суперники були максимально простими. Вболівальники вимагали здобути довгоочікувану перемогу.

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Для каталонців гра теж не вважалася прохідною. Важкість крилася навіть не у статусі матчу, а в якості суперника – вперше оновлена Барса зустрічалася з колективом рівня Ліги чемпіонів. Так, "рохібланкос" дещо забуксували після продажу двох основних центрбеків, але спротив все одно очікувався максимальний. Крім того, треба було не відставати від Реала.

Севілья дійсно налаштувалася, створивши величезні проблеми для Барселони на старті матчу. Вже на 3-й хвилині Ен-Несірі небезпечно вривався у штрафний гостей, змусивши Араухо йти у ризиковану боротьбу, а на 5-й стався перший момент! Ракітіч перехопив невдалу передачу Араухо, обігрався з Іско й увійшов на правий край карного майданчика – Іван пробив у дальній кут, тер Штеген зачепив м'яч руками, а Араухо вибив сферу з лінії воріт!

На 12-й хвилині справа дійшла і до голу Севільї. Забив Ламела, однак потішитись йому не дали – лайнсмен помітив у аргентинця офсайд. Ще за чотири хвилини Іско вискочив віч-на-віч з тер Штегеном і вистрілив на трибуни, але і тут судді помитили положення поза грою. Щоправда, повтор показав, що Іско його уникнув.

У Барселони за цей період нічого цікавого не було, хоча в одному зі стиків Лєвандовскі з Акуньєю каталонці претендували на пенальті. Втім, на 21-й хвилині саме гості святкували взяття воріт!

"Блаугранас" забили красиво: центрхави відібрали м'яч у опорній зоні й запустили у прохід Дембеле, той завершив ривок пасом на лівий край штрафного під удар Лєвандовскі, а Роберт перекинув Буну – Фернандо на лінії воріт вибив м'яч, однак Рафінья тут же добив. 0:1!

Цей гол вибив Севілью з колії. Підопічні Хулена Лопетегі не розвалились, однак моменти створювати перестали. Барселона теж майже не загострювала – до 35-ї хвилини пригадується тільки постріл Дембеле з-за меж карного майданчика над дев'яткою. Тим не менш, вже на 36-й "кулес" вдруге прошили Буну!

І знову вийшло круто: екс-нервіонець Кунде виконав шикарне закидання метрів на 30 з правого флангу в штрафний, а Лєвандовскі, прийнявши м'яч на груди, другим дотиком пробив у лівий нижній кут – 0:2!

На 39-й хвилині Рафінья міг і розгром влаштувати, відкрившись під проникний пас і обійшовши Буну, але бразилець задалеко відпустив м'яч від себе. Перед перервою ж Кунде замикав подачу на лінію воротарського ударом головою з 6-ти метрів, а Дембеле у контратаці 2-в-1 перекинув Буну – в обох випадках м'яч пролетів повз дальню стійку. Зрештою, відпочивати команди відправились за комфортної переваги Барси в два голи.

У роздягальні Хулен Лопетегі провів подвійну заміну, замість Жордана й Гуделя випустивши Міра й Кармону. Севілья перейшла на схему 3-4-3, однак посилення оборони не допомогло уникнути третього пропущеного голу.

Барса забила вже за чотири хвилини по перерві: Рафінья після розіграшу кутового виконав подачу на дальню стійку, куди прибіг Кунде – Жюль скинув м'яч на лінію воротарського, а Ерік Гарсія замкнув у дотик. 0:3.

Севілья практично одразу могла повернутись у гру. На 52-й хвилині легка паніка в карному майданчику "кулес" завершилась пострілом Ламели метрів з 20-ти – тер Штеген парирував перед собою в останню мить накрив м'яч. Втім, після цього андалусійці "поплили". Момент Ламели став для них останнім у зустрічі.

В середині другого тайму Хаві провів аж п'ять замін, випустивши на поле Альбу, Серхі Роберто, Фаті, Френкі та Торреса. Гості були близькими до ще одного взяття воріт, але проти виступив Буну. На 62-й хвилині Ясін врятував після удару Лєвандовскі з лінії воротарського, а на 73-й він не дозволив поляку перекинути себе – а потім ще й взяв добивання від Де Йонга. На 80-й вже і Буну не міг врятувати, однак кручений постріл Френкі метрів з 20-ти пройшов поруч з хрестовиною.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Барселони з рахунком 3:0!

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