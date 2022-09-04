Барселона продовжила свою переможну серію в матчі 4-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Севілья – Барселона на Футбол 24.

Барселона повела в рахунку на 21 хвилині завдяки дебютному голу Рафіньї. Дембеле розігнав атаку та віддав ліворуч на Лєвандовскі, який елегантно перекинув воротаря. Захисник встиг винести з лінії воріт, але Рафінья головою переправив м'яч у сітку.

Барселона розгромила Севілью – Лєвандовскі забив і створив ще один гол, Кунде віддав два асисти

Наприкінці тайму гол принесли новачки. Кунде в центрі поля обіграв суперника та видав зрячу довгу передачу на Лєвандовскі – поляк елегантно прийняв м'яч на груди, а другим дотиком пробив у кут воріт. На початку другого тайму Барселона добила суперника: Рафінья навісив, а Ерік Гарсія замкнув скидку від Кунде.