Вітесс вирішив довгу юридичну суперечку і досяг угоди з власником ГелреДоум про продовження терміну оренди стадіону.

Після довгих переговорів Вітесс і власник стадіону – компанія Nedstede – домовилися про продовження терміну оренди до 1 жовтня 2030 року. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Попередній термін оренди стадіону закінчувався 1 жовтня 2023 року. Через закінчення терміну оренди Вітесс ризикував втратити ліцензію, оскільки не міг внести нинішній стадіон ГелреДоум до списку своїх ігрових полів на наступний сезон.

Раніше керівництво Вітесса відмовилося від автоматичного продовження оренди використання домашнього стадіону ГелреДоум ще на 20 років на колишніх умовах, оскільки його не влаштовувала ціна в розмірі 2 мільйонів євро на рік. Згідно з угодою, Вітессу дозволялося використовувати стадіон тільки в дні матчів.

Рішенням відмовитися продовжувати оренду Вітесс сподівався змусити власника стадіону знизити ціну. Однак власник стадіону Майкл ван де Кейт відмовився. Вітесс подав до суду, але програв.

Арнемський клуб посідає 14-те місце в чемпіонаті Нідерландів після 26 турів.

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