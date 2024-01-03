З моменту свого прибуття в стан "капелюшників", Таунсенд чудово зарекомендував себе. На його рахунку 1 гол в 11 матчах АПЛ цього сезону.

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"Я в захваті. Три місяці тому я думав, що моя кар'єра завершена. Я пройшов шлях від "жебрака" до пропозиції про довгостроковий контракт – це мрія, що збулася. Лутон – особливий, дійсно особливий клуб. Думаю, ми дійсно можемо домогтися чогось особливого в цьому сезоні. Пройдена тільки половина шляху, у нас є шість місяців – 19 ігор – щоб здійснити немислиме", – зазначив Таунсенд.

Нагадаємо, що раніше Таунсенд піддав критиці Юргена Клоппа за постійне прохання щодо впровадження 5 замін. "Мені подобається, як Юрген Клопп знову знайшов спосіб домогтися свого. Він скиглив роками. Впиралися, впиралися, але в підсумку здалися і дали йому ті 5 замін", – зазначав Таунсенд.

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