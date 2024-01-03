Вингер Андрос Таунсенд продлил контракт с Лутоном, который был рассчитан до января 2024 года.

С момента своего прибытия в стан "шляпников", Таунсенд великолепно зарекомендовал себя. На его счету 1 гол в 11 матчах АПЛ этого сезона.

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"Я в восторге. Три месяца назад я думал, что моя карьера завершена. Я прошёл путь от "попрошайки" до предложения о долгосрочном контракте – это сбывшаяся мечта. Лутон – особенный, действительно особенный клуб. Думаю, мы действительно можем добиться чего-то особенного в этом сезоне. Пройдена только половина пути, у нас есть шесть месяцев – 19 игр – чтобы осуществить немыслимое", – отметил Таунсенд.

Напомним, что ранее Таунсенд подверг критике Юргена Клоппа за постоянную просьбу о внедрении 5 замен. "Мне нравится, как Юрген Клопп снова нашел способ добиться своего. Он ныл годами. Упирались, упирались, но в итоге сдались и дали ему те 5 замен", – отмечал Таунсенд.

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