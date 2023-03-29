Ліонель Мессі усвідомив всю складність економічної ситуації Барселони і готовий знизити свої запити.

Нападник ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі згоден урізати свою зарплату заради того, щоб повернутися в Барселону. Про це інформує Carpetas Blaugranas. Згідно з джерелом, аргентинець розуміє необхідність зниження запитів, щоб його контракт міг вписатися в непросту економічну ситуацію клубу.

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Повідомляється, що працівники Барселони, які раніше були проти повернення Мессі, зрозуміли, що перехід Ліонеля став би величезним фінансовим вливанням.

Нагадаємо, що раніше Мессі просив свого батька зустрітися з президентом Барселони Жоаном Лапортою.

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