Центрбек Динамо Крістіан Біловар, який зараз виступає за АЕЛ на правах оренди, цілковито довіряє кваліфікації Мірчі Луческу.

"Такий великий тренер, як Містер Луческу, обов’язково виведе команду з цієї чорної смуги. Якщо команда піддається критиці – їй допомагає тренер, якщо критикують тренера – йому допомагає команда.

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Я впевнений, що Динамо зараз працює разом, як ніколи. Я особисто був на тренувальному зборі першої команди і бачив, як футболісти ставляться до цього тренера. Упевнений, що з тією повагою, яка є у хлопців до Містера, йому швидко вдасться витягнути їх із цієї чорної смуги", – запевнив Біловар в інтерв'ю прес-службі Динамо.

Нагадаємо, "біло-сині" вже втратили шанси на єврокубкову весну, а в чемпіонаті України йдуть лише восьмими, відстаючи від СК Дніпро-1 на 12 очок і на 7 від Шахтаря.

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