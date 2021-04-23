"Я дуже щасливий. Я чекав цього дня. Я залишаюся ще на рік – це найголовніше. Я завжди говорив, що у Мілані я як вдома. Саме так я і відчуваю себе в цьому клубі завдяки всім, хто тут працює, партнерам, тренеру, фанатам, яких дуже не вистачає на стадіоні.

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Я залишився б тут до кінця життя, якщо б міг. З першого дня працювати з тренером Піолі було дуже легко: стоїть там відповідний менталітет, він завжди енергійний – і це змінює команду. Він хоче досягти якомога більшого від цієї команди", – цитує Златана офіційний сайт клубу.

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