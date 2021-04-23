"Я очень счастлив. Я ждал этого дня. Я остаюсь еще на год - это самое главное. Я всегда говорил, что в Милане я как дома. Именно так я и чувствую себя в этом клубе благодаря всем, кто здесь работает, партнерам, тренеру, фанатам, которых очень не хватает на стадионе.

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Я остался бы здесь до конца жизни, если бы мог. С первого дня работать с тренером Пиолы было очень легко: стоит там соответствующий менталитет, он всегда энергичный - и это меняет команду. Он хочет достичь как можно большего от этой команды ", - цитирует Златана официальный сайт клуба.

39-летний Ибра в нынешнем сезоне Серии А провел 17 матчей, в которых забил 15 голов.

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