Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч продовжить виступати у складі "россонері" і в наступному сезоні.

Шведський нападник продовжив контракт із Міланом ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, що угода Златана із клубом добігала кінця вже по завершенні цього сезону, а Мілан мав сумніви у продовженні контракту з зірковим ветераном, якому в жовтні виповниться 40 років.

До слова, Ібрагімовіч провів 25 матчів у складі "россонері" у поточному сезоні, записавши до свого активу 17 голів та 3 асисти.

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