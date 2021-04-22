Мілан офіційно продовжив контракт з Ібрагімовічем
Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч продовжить виступати у складі "россонері" і в наступному сезоні.
Шведський нападник продовжив контракт із Міланом ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Зазначимо, що угода Златана із клубом добігала кінця вже по завершенні цього сезону, а Мілан мав сумніви у продовженні контракту з зірковим ветераном, якому в жовтні виповниться 40 років.
До слова, Ібрагімовіч провів 25 матчів у складі "россонері" у поточному сезоні, записавши до свого активу 17 голів та 3 асисти.
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