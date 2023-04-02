Лестер офіційно оголосив про достроковий розрив контракту з головним тренером за обопільною згодою.

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Роджерс очолив "лисів" у лютому 2019-го і мав серію успішних сезонів. Команда виграла Кубок та Суперкубок Англії 2021 року, а минулого сезону дійшла до півфіналу Ліги конференцій (перша така стадія в історії клубу). Втім, нинішній сезон складається для Лестера провально. Підопічні Роджерса вилетіли з Кубка Англії, а в останніх 6 турах АПЛ набрали жалюгідне очко. Боси не пробачили місце у зоні вильоту.

Наразі керівництво першою командою беруть на себе колишні помічники Роджерса – Адам Седлер і Майк Стоуелл. Вже 4 квітня Лестер прийматиме Астон Віллу.

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