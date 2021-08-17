"Моя особиста мета – стати чемпіоном світу, але я прагну до цього не для себе. Я хочу цього, щоб допомогти нідерландському футболу.

Ван Гал втретє очолив збірну Нідерландів

Якби я був на місці голови Королівського футбольного союзу Нідерландів, я б теж вибрав себе. Ось чому я погодився на цю посаду. Коли до мене звернулися, я знав, що повинен робити. Я стежив за командою, але не був залучений у процес. Критикував, але не знав, що відбувається за зачиненими дверима. Тепер все буде інакше", – цитує ван Гала De Telegraaf.

Після трьох раундів відбору на ЧС-2022 Нідерланди поки розташувалися на другій сходинці своєї групи, поступаючись Туреччині.

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