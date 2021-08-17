"Моя личная цель – стать чемпионом мира, но я стремлюсь к этому не для себя. Я хочу этого, чтобы помочь нидерландскому футболу.

Ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов

Если бы я был на месте председателя Королевского футбольного союза Нидерландов, я бы тоже выбрал себя. Вот почему я согласился на эту должность. Когда ко мне обратились, я знал, что должен делать. Я следил за командой, но не был вовлечен в процесс. Критиковал, но не знал, что происходит за закрытыми дверями. Теперь все будет иначе", – цитирует ван Гала De Telegraaf.

После трех раундов отбора на ЧМ-2022 Нидерланды пока расположились на второй строчке своей группы, уступая Турции.

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