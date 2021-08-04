Новим наставником "ораньє" після відставки Франка де Бура прогнозовано став Луї ван Гал.

69-річний Луї ван Гал втретє у кар'єрі очолив національну збірну Нідерландів. Контракт з наставником розрахований до завершення ЧС-2022 в Катарі, інформує офіційний сайт Футбольного союзу Нідерландів.

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На цій посаді ван Гал замінив Франка де Бура, який був звільнений після вильоту від Чехії в 1/8 фіналу Євро-2020. У тренерський штаб збірної також увійшли Данні Блінд, Хенк Фрейзер та Франс Гук. Після Мундіалю-2022 Луї остаточно завершить кар'єру тренера.

Нагадаємо, ван Гал вже двічі був головним тренером "помаранчевих". Найвище досягнення – 3 місце ЧС-2014 у Бразилії Також тренер працював у АЗ, Аяксі, Барселоні, Баварії та Манчестер Юнайтед. З амстердамцями виграв Лігу чемпіонів 1994/95. Після відходу з МЮ у 2016-му ван Гал більше ніде не працював.

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