Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше висловився про виліт "селесао" з Мундіалю від Марокко й спростував інформацію про бажання покинути команду через непотрапляння у стартовий склад.

"Виграти чемпіонат світу для Португалії було найбільшою та найамбітнішою мрією в моїй кар'єрі. На щастя, я завоював багато титулів міжнародного масштабу, в тому числі і для Португалії, але піднести ім'я нашої країни на найвищому світовому рівні було моєю найбільшою мрією.

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Я за це боровся. За цю мрію я важко боровся. За 16 років я 5 разів виступав на чемпіонатах світу, завжди поруч з великими гравцями і за підтримки мільйонів португальців віддавав все, що міг. Ніколи не відвертався від боротьби і ніколи не відмовлявся від цієї мрії.

На жаль, вчора мрія закінчилася. Немає сенсу гаряче реагувати. Я просто хочу, щоб усі знали, що багато говорилося, багато писалося, багато спекулювалося, але моя відданість Португалії не змінилася ні на мить. Я завжди був ще однією людиною, яка боролася за ціль кожного з нас, і я ніколи не повернувся б спиною до своїх товаришів по команді та своєї країни.

Наразі більше сказати особливо нічого. Дякую, Португаліє. Дякую, Катаре. Мрія була прекрасною, поки тривала... Тепер, будемо сподіватися, що час буде добрим порадником і дозволить кожному зробити власні висновки", – написав португалець в Instagram.

"Селесао" сенсаційно вилетіли з ЧС-2022 на стадії чвертьфіналу від Марокко (0:1). Кріштіану цей матч та поєдинок із Швейцарією розпочинав із лави для запасних. Це, найімовірніше, був останній Мундіаль для Роналду.

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