Кріштіану Роналду не потрібно наймати охоронців та адвокатів. Цю роль чудово виконують його сестри.

Португалія не змогла вийти у півфінал чемпіонату світу, поступившись збірній Марокко (0:1). Кріштіану Роналду завершив без медалей свій 5-й чемпіонат світу, який, найімовірніше, став останнім у кар'єрі 37-річного нападника.

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Фернанду Сантуш у матчах плей-офф залишав головну зірку в запасі, за що отримав прочухана в соцмережах від родичів Кріштіану, який знову не забив у поєдинках "на виліт".

"Вбили людину. Вбили збірну. Вбили цілу націю", – написала Ельма Авейру в Instagram, прикріпивши хештег Фернанду Сантуш аут.

До слова, прохання сестри Роналду вже зовсім скоро може втілитися в життя. Повідомляли, що найближчими днями Фернанду Сантуша, найімовірніше, звільнять з посади головного тренера, яку він займав з 2014 року.

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