Наставник "Альбіселесте" має дуже серйозні проблеми у родині. Його батько і мати важко хворі, тому Скалоні змушений постійно бути в Аргентині. Фахівець уже кілька місяців не бачив дружину і дітей, з якими постійно мешкає у Іспанії. Фактично Скалоні перебуває далеко від сім'ї з часу літнього Копа Амеріка.

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"Перше, що я хочу зробити, це поїхати додому, я давно не бачив свою сім'ю. Зараз переживаю не найкращі часи в моїй родині, тому я б не хотів думати про чемпіонат світу. Я просто хочу поїхати до своєї сім'ї, ці місяці були дуже важкими для мене і для них", – цитує Скалоні TyC Sports.

Додамо, що після 12-ти турів збірна Аргентини іде другою у відборі на ЧС-2022 у Південній Америці. Підопічні Ліонеля Скалоні поступаються лише бразильцям.

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