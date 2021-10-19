Наставник "Альбиселесте" имеет очень серьезные проблемы в семье. Его отец и мать тяжело больны, поэтому Скалони вынужден постоянно быть в Аргентине. Специалист уже несколько месяцев не видел жену и детей, с которыми постоянно живет в Испании. Фактически Скалони находится вдали от семьи со времени летнего Копа Америка.

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"Первое, что я хочу сделать, это поехать домой, я давно не видел свою семью. Сейчас переживаю не лучшие времена в моей семье, поэтому я бы не хотел думать о чемпионате мира. Я просто хочу поехать к семье, эти месяцы были очень тяжелыми для меня и для них", – цитирует Скалони TyC Sports.

Добавим, что после 12-ти туров сборная Аргентины идет второй в отборе на ЧМ-2022 в Южной Америке. Подопечные Лионеля Скалони уступают только бразильцам.

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