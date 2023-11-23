Балотеллі розкритикував нападників збірної Італії – Джакомо Распадорі та Джанлуку Скамакку – за виступ у відбірковому матчі до Євро-2024 проти України. У першому таймі на позиції дев'ятого номера грав технічний і низькорослий Распадорі, після перерви – класичний центрфорвард таранного типу Скамакка.

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"Распадорі і Скамакка взагалі грали проти України? Скільки ударів вони завдали по воротах? Два? Я хочу відновитися і повернутися в збірну Італії. Коли я здоровий, то, вважаю, досі є найкращим італійським форвардом. Я завжди сподіваюся на виклик зі збірної", – цитує Балотеллі TvPlay.

Свій останній матч за "Скуадру адзурру" Балотеллі провів у 2018 році. У цьому сезоні він зіграв за турецьку Адана Деміспор 5 матчів і забив 3 м'ячі.

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