Балотелли раскритиковал нападающих сборной Италии – Джакомо Распадори и Джанлуку Скамакку – за выступление в отборочном матче к Евро-2024 против Украины. В первом тайме на позиции девятого номера играл техничный и низкорослый Распадори, после перерыва – классический центрфорвард таранного типа Скамакка.

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"Распадори и Скамакка вообще играли против Украины? Сколько ударов они нанесли по воротам? Два? Я хочу восстановиться и вернуться в сборную Италии. Когда я здоров, то, считаю, до сих пор являюсь лучшим итальянским форвардом. Я всегда надеюсь за вызов из сборной", – цитирует Балотелли TvPlay.

Свой последний матч за "Скуадру адзурру" Балотелли провёл в 2018 году. В этом сезоне он сыграл за турецкую Адана Демиспор 5 матчей и забил 3 мяча.

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