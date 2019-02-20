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Динамо зробило пропозицію щодо трансферу захисника Легії Вєтески, – польські ЗМІ

11:36 549 Читать на русском
Динамо зробило пропозицію щодо трансферу захисника Легії Вєтески, – польські ЗМІ
Матеуш Вєтеска / newspix.pl

Захисник Легії Матеуш Вєтеска може перебратись до київського Динамо. Кияни зробили пропозицію щодо трансферу.

Київське Динамо активно цікавиться молодим польським захисником Матеушом Вєтескою, повідомляє onet.pl.

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Гравець молодіжної збірної Польщі не грав в останніх матчах свого нинішнього клубу, а кияни обіцяли йому більше ігрової практики. Щоправда, за інформацією джерела, "військові" навряд чи приймуть пропозицію "біло-синіх", оскільки мають проблеми з захистом після вилучення Вільяма Ремі в останньому поєдинку Екстракляси. При цьому самі представники Динамо хотіли особисто подивитись на гру захисника.

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