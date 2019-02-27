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Вьетеска не перейдет в Динамо, – журналист

27 февраля 22:46 122 Читати українською
Вьетеска не перейдет в Динамо, – журналист
Матеуш Вьетеска / Фото: соцсети

Польский журналист издания Przeglad Sportowy Мацей Калищук сообщил, что защитник Легии Матеуш Вьетеска не станет игроком киевского Динамо.

"Я разговаривал со спортивным директором Динамо Алексеем Михайличенко.

Динамо сделало предложение по трансферу защитника Легии Вьетески, – польские СМИ

Он уверяет, что Матеуш Вьетеска не прейдет из Легии в Динамо", – написал журналист в своем Twitter.

Отметим. что трансферное окно в Украине и Польше закрывается уже 1 марта.

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