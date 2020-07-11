Манчестер Сіті знищив Брайтон: Стерлінг курйозно оформив хет-трик, Зінченка випустили на третину свята

"Містяни" легко розбили Брайтон з рахунком 0:5 в рамках 35-го туру АПЛ. Огляд матчу та гри Олександра Зінченка читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті просто дограє чемпіонат: титул не візьме, друге місце не втратить. При цьому "містяни" нестабільні в результатах і чергують розгроми з поразками. Олександр Зінченко на фоні чуток про можливий трансфер після двох матчів у старті залишився на лаві запасних. Зліва в обороні сьогодні вийшов Бенжамен Менді.

Зінченко може стати частиною грандіозного трансферу Манчестер Сіті та змінити чемпіонат

Саме фланг француза на початку зустрічі спробував атакувати Брайтон. Муй змушував Менді відпрацьовувати в захисті. Господарі отримали від цього слабкі дивіденди – пару кутових, але не більше. Манчестер Сіті досить швидко взяв м'яч під свій контроль і почав будувати затяжні атаки.

Попереду Менді був значно кориснішим. Конкурент Зінченка точно навісив на голову Жезуса, але бразилець пробив неточно. Потім француз сам розрядив гармату, пробігши перед тим все поле – суперники заблокували. У середині тайму Бенжамен ще раз підключився до атаки – цього разу м'яч після його удару розминувся зі стійкою.

Нічого нового в грі Менді ми не побачили. У порівнянні з Зінченком: більше гостроти, більше наглості, більше швидкості; менше дисципліни, менше надійності, менше підготовчих передач.

Стерлінг, Жезус і Марез почали створювати моменти. На 21-й хвилині Манчестер Сіті після їхньої комбінації вийшов уперед. Марез в центрі знайшов Жезуса, той скинув на Стерлінга, а Рахім без шансів для голкіпера пробив точно в кут.

Манчестер Сіті непогано подавав кутові. Двічі гостро завершував стандарти Ерік Гарсія, а наприкінці тайму гості все ж реалізували корнер. Родрі виграв другий поверх і пробив, а Жезус з метра заніс м'яч у ворота. Цей гол став 20-м у сезоні для нього.

Нарешті бразильський форвард забив. Хоча б у такій простій ситуації. Адже перед тим Габі традиційно тринькав нагоди: бахнув над поперечиною після класного закидання де Брюйне, з рикошетом пробив у поперечину. Одного разу Жезус проявив щедрість і вивів на порожні ворота Мареза, однак і той не влучив у ціль.

Брайтон за весь перший тайм запам'ятався лише двома шансами Троссара. Спершу бельгієць намагався здивувати ударом з гострого кута, згодом головою підправляв подачу з лівого флангу. В обох випадках м'яч полетів над воротами.

На старті другого тайму Манчестер Сіті закрив усі питання в матчі, ударно повернувшись у гру. Де Брюйне зі штрафного пробив у стійку, однак Брайтон ненадовго врятувався. Марез ідеально подав справа – Стерлінг головою загнав м'яч у порожні ворота. До слова, започаткував атаку Менді, який ефективно зіграв у відборі на чужій половині.

Через 3 хвилини "містяни" забили ще раз. Хороша комбінація за участю Жезуса та Мареза завершилася ударом Сілви. Раян погано парирував, а Бернарду з другої спроби не пробачив. 0:4 – знову розгром.

На 64-й хвилині, коли все було зрозуміло, Гвардіола провів потрійну заміну. Серед інших на поле вийшов Олександр Зінченко – замінив він, звичайно, Менді та отримав шанс проявити себе в останній третині зустрічі. Українець відразу увімкнувся в гру та почав брати активну участь в атаках (другий за кількістю передач з 65-ї хвилини).

Зінченко діяв широко по флангу та досить рідко зміщався в центр. Сьогодні був більше класичним фулбеком, а не фальшивим. Причина проста – він грав у зв'язці з Фоденом (Стерлінг перейшов у центр атаки), який не прив'язаний до бровки. Сашко різко прострілив у штрафний майданчик, але голкіпер зіграв на перехопленні. Потім вирізав туди подачу – захисники на місці.

А загалом Зінченко традиційно для себе віддав багато підготовчих передач, допомагаючи розхитувати редути Брайтона. В обороні українець роботи майже не мав: пару разів виграв позиційну боротьбу, головою виніс м'яч з власного штрафного майданчика. Під завісу зустрічі Олександра пройшли на фланзі, однак момент не завершився нічим.

Тим часом Манчестер Сіті продовжував розривати суперника. Вийшов Давід Сілва, який роздавав геніальні передачі з глибини. Марез загрався і дивом не реалізував пас-цукерочку від іспанця. А Стерлінг свій шанс використав. Рахім дуже курйозно оформив хет-трик: він завалився на газон, м'яч впав йому на голову та проскочив поміж ніг воротарю.

Манчестер Сіті набрав 72 очки і залишився на другому місці АПЛ. Попереду матчі з Борнмутом і Арсеналом у Кубку Англії. Брайтон має в активі 36 пунктів – 15 сходинка та комфортний відрив від зони вильоту.

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