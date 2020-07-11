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Манчестер Сіті знищив Брайтон: Стерлінг курйозно оформив хет-трик, Зінченка випустили на третину свята

11 липня 23:52 - Читать на русском
Манчестер Сіті знищив Брайтон: Стерлінг курйозно оформив хет-трик, Зінченка випустили на третину свята
Брайтон – Манчестер Сіті: огляд матчу

"Містяни" легко розбили Брайтон з рахунком 0:5 в рамках 35-го туру АПЛ. Огляд матчу та гри Олександра Зінченка читайте на "Футбол 24".

 
Рахім Стерлінг 21’
Габріел Жезус 44’
Рахім Стерлінг 53’
Бернарду Сілва 57’
Рахім Стерлінг 81’
21’ Рахім Стерлінг
44’ Габріел Жезус
53’ Рахім Стерлінг
57’ Бернарду Сілва
81’ Рахім Стерлінг

Манчестер Сіті просто дограє чемпіонат: титул не візьме, друге місце не втратить. При цьому "містяни" нестабільні в результатах і чергують розгроми з поразками. Олександр Зінченко на фоні чуток про можливий трансфер після двох матчів у старті залишився на лаві запасних. Зліва в обороні сьогодні вийшов Бенжамен Менді.

Зінченко може стати частиною грандіозного трансферу Манчестер Сіті та змінити чемпіонат

Саме фланг француза на початку зустрічі спробував атакувати Брайтон. Муй змушував Менді відпрацьовувати в захисті. Господарі отримали від цього слабкі дивіденди – пару кутових, але не більше. Манчестер Сіті досить швидко взяв м'яч під свій контроль і почав будувати затяжні атаки.

Попереду Менді був значно кориснішим. Конкурент Зінченка точно навісив на голову Жезуса, але бразилець пробив неточно. Потім француз сам розрядив гармату, пробігши перед тим все поле – суперники заблокували. У середині тайму Бенжамен ще раз підключився до атаки – цього разу м'яч після його удару розминувся зі стійкою.

Нічого нового в грі Менді ми не побачили. У порівнянні з Зінченком: більше гостроти, більше наглості, більше швидкості; менше дисципліни, менше надійності, менше підготовчих передач.

Стерлінг, Жезус і Марез почали створювати моменти. На 21-й хвилині Манчестер Сіті після їхньої комбінації вийшов уперед. Марез в центрі знайшов Жезуса, той скинув на Стерлінга, а Рахім без шансів для голкіпера пробив точно в кут.

Манчестер Сіті непогано подавав кутові. Двічі гостро завершував стандарти Ерік Гарсія, а наприкінці тайму гості все ж реалізували корнер. Родрі виграв другий поверх і пробив, а Жезус з метра заніс м'яч у ворота. Цей гол став 20-м у сезоні для нього.

Нарешті бразильський форвард забив. Хоча б у такій простій ситуації. Адже перед тим Габі традиційно тринькав нагоди: бахнув над поперечиною після класного закидання де Брюйне, з рикошетом пробив у поперечину. Одного разу Жезус проявив щедрість і вивів на порожні ворота Мареза, однак і той не влучив у ціль.

Брайтон за весь перший тайм запам'ятався лише двома шансами Троссара. Спершу бельгієць намагався здивувати ударом з гострого кута, згодом головою підправляв подачу з лівого флангу. В обох випадках м'яч полетів над воротами.

На старті другого тайму Манчестер Сіті закрив усі питання в матчі, ударно повернувшись у гру. Де Брюйне зі штрафного пробив у стійку, однак Брайтон ненадовго врятувався. Марез ідеально подав справа – Стерлінг головою загнав м'яч у порожні ворота. До слова, започаткував атаку Менді, який ефективно зіграв у відборі на чужій половині.

Через 3 хвилини "містяни" забили ще раз. Хороша комбінація за участю Жезуса та Мареза завершилася ударом Сілви. Раян погано парирував, а Бернарду з другої спроби не пробачив. 0:4 – знову розгром.

На 64-й хвилині, коли все було зрозуміло, Гвардіола провів потрійну заміну. Серед інших на поле вийшов Олександр Зінченко – замінив він, звичайно, Менді та отримав шанс проявити себе в останній третині зустрічі. Українець відразу увімкнувся в гру та почав брати активну участь в атаках (другий за кількістю передач з 65-ї хвилини).

Зінченко діяв широко по флангу та досить рідко зміщався в центр. Сьогодні був більше класичним фулбеком, а не фальшивим. Причина проста – він грав у зв'язці з Фоденом (Стерлінг перейшов у центр атаки), який не прив'язаний до бровки. Сашко різко прострілив у штрафний майданчик, але голкіпер зіграв на перехопленні. Потім вирізав туди подачу – захисники на місці.

А загалом Зінченко традиційно для себе віддав багато підготовчих передач, допомагаючи розхитувати редути Брайтона. В обороні українець роботи майже не мав: пару разів виграв позиційну боротьбу, головою виніс м'яч з власного штрафного майданчика. Під завісу зустрічі Олександра пройшли на фланзі, однак момент не завершився нічим.

Тим часом Манчестер Сіті продовжував розривати суперника. Вийшов Давід Сілва, який роздавав геніальні передачі з глибини. Марез загрався і дивом не реалізував пас-цукерочку від іспанця. А Стерлінг свій шанс використав. Рахім дуже курйозно оформив хет-трик: він завалився на газон, м'яч впав йому на голову та проскочив поміж ніг воротарю.

Манчестер Сіті набрав 72 очки і залишився на другому місці АПЛ. Попереду матчі з Борнмутом і Арсеналом у Кубку Англії. Брайтон має в активі 36 пунктів – 15 сходинка та комфортний відрив від зони вильоту.

"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону

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