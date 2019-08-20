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ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ФІЛІППЕ КОУТІНЬЮ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Вулверхемптон встановив унікальне досягнення у матчі проти Манчестер Юнайтед

07:30 432 Читать на русском
Вулверхемптон встановив унікальне досягнення у матчі проти Манчестер Юнайтед

Вулверхемптон зіграв унічию з Манчестер Юнайтед і встановив цікаве досягнення у матчах з манкуніанцями.

58’ Рубен Невеш
 
Антоні Марсьяль 27’
27’ Антоні Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Вулверхемптон став першою командою в історії АПЛ, яка не програла Манчестер Юнайтед в трьох матчах чемпіонату поспіль, поступаючись при цьому в рахунку в ході кожної з ігор, інформує Opta.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Зазначимо, що "вовки" зуміли врятувати нічию 1:1 на виїзді в 6-му турі чемпіонату Англії сезону 2018/19, вирвати перемогу 2:1 вдома в 33-му турі Прем'єр-ліги сезону 2018/19. Матч 2-го туру АПЛ сезону 2019/20 став третім поспіль для Вулверхемптона з подібним сценарієм.

Нагадаємо, Вулверхемптон та Манчестер Юнайтед не змогли виявити сильнішого у матчі 2-го туру АПЛ, на гол Марсьяля красивим голом відповів Невеш.

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blog_ava
Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед
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