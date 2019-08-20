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ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ФІЛІППЕ КОУТІНЬЮ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

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Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу / твіттер АПЛ

Вулверхемптон та Манчестер Юнайтед розписали результативну нічию у матчі 2-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед.

58’ Рубен Невеш
 
Антоні Марсьяль 27’
27’ Антоні Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Вулверхемптон та Манчестер Юнайтед не змогли виявити сильнішого. Марсьяль у першому таймі вивів манкуніанців вперед, але по перерві Невеш неймовірним ударом зрівняв становище. "Червоні дияволи" могли вирвати перемогу, але Погба не зумів реалізувати пенальті.

Манчестер Юнайтед і Вулверхемптон розписали бойову нічию – Невеш забив фантастичний гол, Погба не реалізував пенальті

Таким чином, Манчестер Юнайтед втратив можливість очолити турнірну таблицю, залишившись на четвертій позиції з чотирма очками. Вулверхемптон з двома пунктами знаходиться на тринадцятому місці.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед Відеоновини
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