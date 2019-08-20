Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Вулверхемптон та Манчестер Юнайтед розписали результативну нічию у матчі 2-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед.

Вулверхемптон та Манчестер Юнайтед не змогли виявити сильнішого. Марсьяль у першому таймі вивів манкуніанців вперед, але по перерві Невеш неймовірним ударом зрівняв становище. "Червоні дияволи" могли вирвати перемогу, але Погба не зумів реалізувати пенальті.

Манчестер Юнайтед і Вулверхемптон розписали бойову нічию – Невеш забив фантастичний гол, Погба не реалізував пенальті

Таким чином, Манчестер Юнайтед втратив можливість очолити турнірну таблицю, залишившись на четвертій позиції з чотирма очками. Вулверхемптон з двома пунктами знаходиться на тринадцятому місці.