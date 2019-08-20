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Вулверхэмптон установил уникальное достижение в матче против Манчестер Юнайтед

07:30 181 Читати українською
Вулверхэмптон установил уникальное достижение в матче против Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 / твиттер АПЛ

Вулверхэмптон сыграл вничью с Манчестер Юнайтед (1:1) и установил интересное достижение в матчах с манкунианцами.

58’ Рубен Невеш
 
Антони Марсьяль 27’
27’ Антони Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Вулверхэмптон стал первой командой в истории АПЛ, которая не проиграла Манчестер Юнайтед в трех матчах чемпионата подряд, уступая при этом в счете по ходу каждой из игр, информирует Opta.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Отметим, что "волки" сумели спасти ничью 1:1 на выезде в 6-м туре чемпионата Англии сезона 2018/19, вырвать победу 2:1 дома в 33-м туре Премьер-лиги сезона 2018/19. Матч 2-го тура АПЛ сезона 2019/20 стал третьим подряд для Вулверхэмптона с подобным сценарием.

Напомним, Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед не смогли выявить сильнейшего в матче 2-го тура АПЛ, на гол Марсьяля красивым голом ответил Невеш.

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