Вулверхэмптон установил уникальное достижение в матче против Манчестер Юнайтед

Вулверхэмптон сыграл вничью с Манчестер Юнайтед (1:1) и установил интересное достижение в матчах с манкунианцами.

Вулверхэмптон стал первой командой в истории АПЛ, которая не проиграла Манчестер Юнайтед в трех матчах чемпионата подряд, уступая при этом в счете по ходу каждой из игр, информирует Opta.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Отметим, что "волки" сумели спасти ничью 1:1 на выезде в 6-м туре чемпионата Англии сезона 2018/19, вырвать победу 2:1 дома в 33-м туре Премьер-лиги сезона 2018/19. Матч 2-го тура АПЛ сезона 2019/20 стал третьим подряд для Вулверхэмптона с подобным сценарием.

Напомним, Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед не смогли выявить сильнейшего в матче 2-го тура АПЛ, на гол Марсьяля красивым голом ответил Невеш.

Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон расписали боевую ничью – Невеш забил фантастический гол, Погба не реализовал пенальти