Вулверхемптон встановив рекорд клубу за набраними очками в АПЛ

Матч 29-го туру АПЛ Вулверхемптон – Кардіфф (2:0) має особливе значення для "вовків".

Перемога над Кардіффом підняла Вулверхемптон на 7-му сходинку турнірної таблиці чемпіонату Англії з 43-ма очками.

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Таким чином "вовки" встановили новий рекорд клубу за набраними очками в АПЛ.

Варто відзначити, що Вулверхемптон тричі перемагав у чемпіонаті Англії, але це було задовго до створення Прем'єр-ліги.

Підопічні Нуну Ешпіріту Санту знаходяться на відстані 10-ти очок від Челсі, який посідає шосту сходинку.