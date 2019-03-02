Вулверхэмптон установил рекорд клуба по набранным очкам в АПЛ

Матч 29-го тура АПЛ Вулверхэмптон – Кардифф (2:0) имеет особое значение для "волков".

Победа над Кардиффом подняла Вулверхэмптон на 7-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии с 43-мя очками.

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Таким образом "волки" установили новый рекорд клуба по набранным очкам в АПЛ.

Стоит отметить, что Вулверхэмптон трижды побеждал в чемпионате Англии, но это было задолго до создания Премьер-лиги.

Подопечные Эшпириту Санту находятся на расстоянии 10-ти очков от Челси, который занимает шестую строчку.