toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛАЦИО - РОМА

Вулверхэмптон установил рекорд клуба по набранным очкам в АПЛ

2 марта 23:43 42 Читати українською
Вулверхэмптон установил рекорд клуба по набранным очкам в АПЛ
Вулверхэмптон установил рекорд клуба / Фото ФК Вулверхэмптон

Матч 29-го тура АПЛ Вулверхэмптон – Кардифф (2:0) имеет особое значение для "волков".

16’ Диого Хота
18’ Рауль Хименес
 

Победа над Кардиффом подняла Вулверхэмптон на 7-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии с 43-мя очками.

Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк в игре с Саутгемптоном: 29 тур АПЛ, матчи субботы

Таким образом "волки" установили новый рекорд клуба по набранным очкам в АПЛ.

Стоит отметить, что Вулверхэмптон трижды побеждал в чемпионате Англии, но это было задолго до создания Премьер-лиги.

Подопечные Эшпириту Санту находятся на расстоянии 10-ти очков от Челси, который занимает шестую строчку.

Теги
Рекорды Вулверхэмптон Вулверхэмптон Англия АПЛ Вулверхэмптон - Кардифф
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
37
мин
Карпаты
17:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук