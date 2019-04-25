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Вулверхемптон – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

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Вулверхемптон – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Вулверхемптон – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

 Лондонський Арсенал в перенесеному матчі 31-го туру АПЛ поступився Вулверхемптону. Дивіться відео голів та огляд матчу Вулверхемптон – Арсенал на сайті "Футбол 24".

28’ Рубен Невеш
37’ Мет Догерті
45+2’ Діогу Жота
 
Сократіс Папастатопулос 79’
28’ Рубен Невеш
37’ Мет Догерті
45+2’ Діогу Жота
79’ Сократіс Папастатопулос

"Каноніри" ще до перерви пропустили три "сухих" м'ячі. В другому таймі Папастатопулос відквитав один гол, але це все, на що спромоглися підопічні Унаї Емері.

Арсенал сенсаційно програв Вулверхемптону і не зумів повернутись в зону Ліги чемпіонів

Після цього матчу Арсенал має у своєму активі 66 очок, але втратив шанс піднятися на 4 місце, яке дає перепустку в Лігу чемпіонів. Вулверхемптон із 51 пунктом посідає 7 сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Англія Арсенал Арсенал Вулверхемптон Вулверхемптон Відеоновини Вулверхемптон - Арсенал
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