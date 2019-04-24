Арсенал сенсаційно програв Вулверхемптону і не зумів повернутись в зону Ліги чемпіонів

Лондонський Арсенал в перенесеному матчі 31-го туру АПЛ поступився Вулверхемптону.

Арсенал з самого початку матчу заволодів територіальною перевагою, але ніяк не міг отримати від цього зиску. Зокрема "каноніри" не нанесли жодного удару в площину воріт суперника в першому таймі.

Вулверхемптон був змушений діяти на контратаках, але був значно точнішим у завершальній стадії. Так ще до перерви "вовкам" вдалося забити три "сухих" м'ячі у ворота Бернда Лєно.

Спочатку Невеш прямим ударом зі штрафного з 23-х метрів точно пробив в лівий кут. Голкіпер лондонців не зміг дотягнутися до м'яча. Всього через 10 хвилин Хонні виконав подачу з кутового, а Догерті відправив м'яч у ціль.

Наприкінці першого тайму Жота скористався помилкою Джаки в центрі поля, підхопив м'яч і помчав вперед. Діогу увірвався у штрафний майданчик і зробив рахунок розгромним.

Цікаво, що наразі футболісти Арсенала допустили 12 результативних помилок в нинішньому розіграші АПЛ. Це найгірший показник серед команд першості.

Після перерви у грі нічого кардинально не змінилося. Гості продовжували більше тримати м'яч. Щоправда, це володіння було стирильним. Натомість Вулверхемптон вже не намагався стрімголов бігти в атаку, більше уваги приділяючи обороні власних воріт.

"Канонірам" таки вдалося забити гол престижу. Папастатопулос після подачі з кутового відправив м'яч у сітку і врятував свою команду від розгрому.

Після цього матчу Арсенал має у своєму активі 66 очок, але втратив шанс піднятися на 4 місце, яке дає перепустку в Лігу чемпіонів. Вулверхемптон із 51 пунктом посідає 7 сходинку в турнірній таблиці АПЛ.