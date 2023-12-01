У поєдинку 16-го туру УПЛ Верес у доданий час врятував нічию з Поліссям (1:1). Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

На 16-й хвилині Полісся мало виходити вперед, але Гітченко головою спрямував м'яч у стійку. За 20 хвилин житомирцям не пощастило вдруге – сфера влучила у хрестовину після удару Козака.

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По перерві Макуана виходив на побачення з Пастом, але голкіпер Вереса вчасно вийшов майже на лінію штрафного і встиг вибити круглого. В середині другого тайму Крушинський вдало зіграв на добиванні, завдавши гарматного пострілу з-за меж штрафного – м'яч зрикошетив від стійки і влетів у ворота. Все йшло до мінімальної перемоги Полісся аж поки Шестаков на сьомій (!!!) доданій хвилині не замкнув головою навіс від Сезара повз Бойка і приніс важливе очко рівнянам.