Півзахисник збірної Швеції Густав Свенссон пригадав, як покидав Таврію у 2014 році і оцінив силу збірної України.

"Втікати мене змусили швидше росіяни, а не українці. У мене залишилися лише хороші спогади про Україну, українців, гравців і колишній клуб.

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Зрозуміло, ви пам'ятаєте, що сталося. Є багато питань про це. Це був хвилюючий час. Була напружена ситуація, навіть попри те, що загрози не було ні щодо мене, дружини чи родичів. Трохи хвилювалися, нервували, але нам вдалося вибратися звідти до того, як більшість аеропортів закрили.

Збірна України – дуже хороша команда дуже високого рівня. Наші команди хочуть контролювати м'яч, дуже наполегливо борються. Ймовірно, цим ми схожі. Але ми будемо вірні ігровому плану. Дуже поважаємо збірну України", – цитує Свенссона GP.se.

Нагадаємо, Густав виступав у складі Таврії з липня 2012 по березень 2014 року.

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