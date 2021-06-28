Полузащитник сборной Швеции Густав Свенссон вспомнил, как покидал Таврию в 2014 году и оценил силу сборной Украины.

"Бежать меня заставили скорее русские, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинцах, игроках и бывшем клубе.

"Шведы – одна из самых слабых команд": Михайленко не уверен в выходе Украины в четвертьфинал Евро-2020

Понятно, что вы помните, что произошло. Есть много вопросов об этом. Это было волнительное время. Была напряженная ситуация, даже несмотря на то, что угрозы не было ни в отношении меня, жены или родственников. Немного волновались, нервничали, но нам удалось выбраться оттуда до того, как большинство аэропортов закрыли.

Сборная Украины – очень хорошая команда очень высокого уровня. Наши команды хотят контролировать мяч, очень настойчиво борются. Вероятно, этим мы похожи. Но мы будем верны игровому плану. Очень уважаем сборную Украины", – цитирует Свенссона GP.se.

Напомним, Густав выступал в составе Таврии с июля 2012 по март 2014 года.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир