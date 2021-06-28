"Шведи – найкращий з усіх наявних для нас варіантів. Вони стилістично підходять для збірної України і, на мій погляд, це одна з найслабших команд, які вийшли в 1/8 фіналу з першого місця.

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На вихід збірної України у чвертьфінал спокійно дам 50 відсотків. Навіть 51. Я вже сказав, що шведи стилістично нам підходять. Напевно "синьо-жовті" будуть більше володіти м'ячем, а це те, що нам потрібно, оскільки команда Андрія Шевченка помітно додала у цьому компоненті гри.

Україні незручно весь час оборонятися, що було б з тією ж Німеччиною або Іспанією. Але, як наша команда знайде баланс, щоб грати проти швидкого Олександра Ісака або того ж Еміля Форсберга, питання. Шведи комфортно себе почувають без м'яча, вони добре контратакують, тому потрібно бути всю гру зосередженими", – сказав Михайленко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, матч проти Швеції відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.

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