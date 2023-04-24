"У мене є інформація від близьких до Динамо джерел. Коли Кабаєв прийшов до київського клубу – на тренуваннях всі просто кайфували від його футболу.

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З огляду на те, що він демонстрував, його попередники чогось подібного і близько не показували. Ні де Пена, ні Вербіч. Але одна справа – це тренування, а інша – відповідальність у матчах. Декілька невдалих ігор, шквал критики і хлопець психологічно згас. Сподіваюся, що він повернеться, бо він хороший футболіст", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Кабаєв перейшов у Динамо з Зорі у серпні 2022 року. У поточному сезоні 27-річний нападник провів за киян 23 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився лише 2 асистами.

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