"У меня есть информация от близких к Динамо источников. Когда Кабаев пришел в киевский клуб – на тренировках все просто кайфовали от его футбола.

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Учитывая то, что он демонстрировал, его предшественники чего-то подобного и близко не показывали. Ни де Пена, ни Вербич. Но одно дело – это тренировки, а другое – ответственность в матчах. Несколько неудачных игр, шквал критики и парень психологически угас. Надеюсь, что он вернется, потому что он хороший футболист", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Кабаев перешел в Динамо из Зари в августе 2022 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за киевлян 23 матча во всех турнирах, в которых отметился лишь 2 ассистами.

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