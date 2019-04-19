Все заради Аякса – у Нідерландах перенесли тур чемпіонату через вихід амстердамців у півфінал ЛЧ

Федерація футболу Нідерландів робить все можливе для успішного виступу амстердамців у Лізі чемпіонів.

KNVB, керівний орган нідерландського футболу, переніс передостанній тур чемпіонату на більш пізню дату.

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Таким чином асоціація створила максимально комфортні умови для підготовки Аякса до матчу проти Тоттенхема. Гру столичної команди проти Де Графсхапа було заплановано на неділю, 28 квітня, перший матч зі "шпорами" на вівторок, 30 квітня. Рішення щодо пропозиції перенесення туру елітного дивізіону ухвалили, щоб дати Аяксу "принаймні два повні дні відпочинку між іграми".

"Не тільки Аякс, а й увесь голландський футбол отримає вигоду від цього", – додається в заяві.

Також було пояснено, чому тур переносять повністю, а не окремо матч "аяксидів". Всі ігри були скасовані, щоб Аякс і Де Графсхап не отримали перевагу, знаючи результати своїх конкурентів по чемпіонату.

Натомість, зазначений тур відбудеться одночасно для всіх команд Ередивізі в середу, 15 травня.

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