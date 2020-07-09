Президент Агробізнеса пояснив, чому його клуб не подаватиме заявку на атестат УПЛ

Президент Агробізнес Олег Собуцький розповів, чому його клуб не підніметься до УПЛ навіть у випадку перемогу в Першій лізі.

"Ми і не будемо подаватися на атестацію, тому що у нас не готовий стадіон у Волочиську. Ми зараз тільки робимо проекти, тому, дай Бог, будемо подаватися на наступний рік. А в цьому не плануємо.

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Футболісти з розумінням до цього ставляться, адже на старті сезону ми пояснили їм про неготовність клубу до УПЛ", – розповів Собуцький в коментарі Tribuna.

Зазначимо, Агробізнес очолює турнірну таблицю Першої ліги з 46 очками, Металіст 1925 та Інгулець розташувались на 2 та 3 місцях, маючи по 44 пункти.

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