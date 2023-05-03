Колишній нападник Динамо і збірної України Віктор Леоненко розсекретив імена своїх кумирів, які захищали честь київського клубу.

За словами колишнього футболіста, він завжди хотів опинитися в Динамо через низку легендарних гравців.

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"Чому я люблю Динамо Київ? Все просто. Безсонов, Яковенко, Заваров, Блохін. Ось за що я люблю Динамо, і туди прагнув, і втілив це.

Я грав для вас. Хочеться реально бачити Динамо хорошим клубом, щоб можна було ним пишатися", – написав Віктор Леоненко у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, 53-річний нападник виступав за Динамо з 1992-го по 1998-й. Виграв 4 титули чемпіона України і двічі – Кубок України. Останніми роками Леоненко відомий регулярною критикою на адресу київського клубу.

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