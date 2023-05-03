По словам бывшего футболиста, он всегда хотел оказаться в Динамо из-за ряда легендарных игроков.

Леоненко: Не учил я Шеву курить – он не такой бестолковый, как Сабо думает

"Почему я люблю Динамо Киев? Все просто. Бессонов, Яковенко, Заваров, Блохин. Вот за что я люблю Динамо, и туда стремился, и воплотил это.

Я играл для вас. Хочется реально видеть Динамо хорошим клубом, чтобы можно было им гордиться", – написал Виктор Леоненко в своем Telegram-канале.

Как известно, 53-летний нападающий выступал за Динамо с 1992-го по 1998-й. Выиграл 4 титула чемпиона Украины и дважды – Кубок Украины. В последние годы Леоненко известен регулярной критикой в адрес киевского клуба.

"На жаль, Юрій п’є": від Аякса, Борусії Д і розмов з ван Галом – до алкоголізму, прізвиська "руссо" та забуття