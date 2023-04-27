"Я прошу, щоб Шева вже хоч щось сказав. Що я на нього не впливав. Не вчив я його курити. Шева не такий безтолковий як Сабо думає.

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Не знаю, чи дослухався Шевченко до мене, але, швидше за все, він навчався у мене футболу. Як і Ребров. І на Шовковського я не впливав. Взагалі ні на кого у команді не впливав", – сказав Леоненко в ефірі свого Telegram-каналу.

Нагадаємо, Сабо звинуватив Леоненка у негативному впливі на Андрія Шевченка. Буцімто досвідчений форвард навчив майбутнього володаря "Золотого м'яча" курити, і лише допомога Ігоря Суркіса допомогла вирвати легенду українського футболу з "обіймів розпусти".

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