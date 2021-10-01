Відбулись одразу три матчі 11-го туру другого за силою елітного дивізіону України. Звіт про них читайте на Футбол 24.

Перша ліга, 11-й тур

Поділля – Олімпік – 0:1

Гол: Литовченко, 90+6

ВПК-Агро – Краматорськ – 1:0

Гол: Будняк, 66

Оболонь – Кривбас – 0:0

Вилучення: Безуглий, 69 (Оболонь, пряма червона)

Поділля приймало Олімпік. Господарі майже протягом всього матчу переважали суперника, але пропустили на останніх секундах. Вже завершився доданий арбітром час, а донеччани проводили атаку, яка завершилась взяттям воріт від Максима Літовченка. Він лише дві хвилини до цього з'явився на полі. А от вже після фінально свистка гравці обох колективів, вочевидь, щось не поділили і влаштували масову штовханину.

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ВПК-Агро не надто вдало розпочав сезон та опинився внизу турнірної таблиці. Суперником у цьому турі був Краматорськ, якого команда з Шевченківки обіграла. Все вирішило взяття воріт у середині другого тайму. Стрімка контратака, простріл з правого флангу та гол Будняка, який випередив кіпера. ВПК-Агро набрав 9 очок та піднявся з 15-ї на 13-ту сходинку.

Відеоогляд матчу ВПК-Агро – Краматорськ:

Кривбас, який напередодні звільнив наставника Геннадія Приходька, проводив матч проти Оболоні під керівництвом Андрія Купцова. Але зміна тренера не повпливала на результат. Криворіжці, хоч і перебували в більшості наприкінці другого тайму, забити не змогли.

0:0 – Кривбас втретє поспіль втратив очки і тепер відставання від Металіста складає 7 пунктів. Оболонь від харків'ян розділяють 10 залікових балів.

Турнірна таблиця Першої ліги